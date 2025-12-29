Подмосковный онкодиспансер получил новый аппарат МРТ

С начала года больницы Подмосковья получили девять магнитно-резонансных томографов. Один из них недавно заработал в поликлиническом отделении областного онкологического диспансера.

Как рассказали в региональном Минздраве, технику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели было выделено более 250 миллионов рублей.

«Продолжаем оснащать наши медучреждения современной цифровой медтехникой. С начала года в Подмосковье заработали девять магнитно-резонансных томографов, в том числе сегодня один введен в эксплуатацию в Московском областном онкологическом диспансере», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Пройти исследование можно бесплатно по полису ОМС и направлению врача. Запись на прием доступна по телефону 122, информат в поликлинике, Telegram-бот и «Госуслуги».