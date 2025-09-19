Подмосковный онкодиспансер получил новый аппарат для лабораторных исследований

В Подмосковье регулярно обновляют диагностическое оборудование в медицинских учреждениях. Новый гематологический анализатор поступил в Московский областной онкологический диспансер.

Получение современной техники позволит сократить время ожидания результатов анализов пациентов.

«Быстрая диагностика позволяет врачам оперативно корректировать схемы лечения и повышать его эффективность. Кроме того, высокая точность измерений снижает риск диагностических ошибок, что особенно важно при лечении онкологических заболеваний. Благодаря этому пациенты могут быть уверены в качестве предоставляемых медицинских услуг», — пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией областного онкодиспансера Наталья Агафонова.

В Министерстве здравоохранения Подмосковья уточнили, что появление гематологического анализатора в клинике стало серьезным шагом для развития медицины всего региона.