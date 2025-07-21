Подмосковный омбудсмен проверил клинический госпиталь Росгвардии в Балашихе

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская посетила главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Балашихе. Пациентам напомнили о мерах поддержки для бойцов СВО.

Как рассказали в пресс-службе омбудсмена, в госпитале проходят лечение военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО.

Ирина Фаевская пообщалась с пациентами и напомнила им о мерах поддержки и возможностях реабилитации. Она выяснила, что у бойцов нет никаких жалоб на условия в госпитале.

«Мы постоянно проводим мониторинг соблюдения прав и законных интересов военнослужащих и их семей. Такие визиты позволяют оперативно выявлять проблемные вопросы и принимать меры для их решения», — сказала Ирина Фаевская.

Уполномоченный также напомнил военнослужащим о выплатах и компенсациях, освобождении от налогов и других льготах.

«Несмотря на то, что эта информация касается бойцов-жителей Московской области, к нам могут обратиться за помощью военнослужащие из других областей, и, поскольку у нас налажено хорошее взаимодействие с региональными Уполномоченными, мы постараемся помощь каждому», — сказала Ирина Фаевская.

Узнать больше о мерах поддержки бойцов СВО можно по ссылке.