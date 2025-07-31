Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская провела лекцию в детском лагере «Литвиново»

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская посетила детский лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске. Там для ребят из семей участников СВО провели лекцию о правах и обязанностях.

Лекция прошла в интерактивном формате. Ребята участвовали в обсуждении и задавали вопросы.

«Очень важно обсуждать с детьми вопросы их прав и обязанностей. Когда дети понимают, что имеют право на защиту и уважение, а также осознают ответственность за свои действия, это формирует их социальную зрелость и эмоциональный интеллект», — сказала ирина Фаевская.

В этом году в лагере запланировали шесть тематических смен, каждая из которых продлится 14 дней. Среди них театральная, патриотическая, краеведческая, спортивная, космическая и творческая.

Для ребят организуют кружки, патриотические игры, экскурсии, а также занятия плаванием, теннисом и футболов. В их распоряжении будет спортивный комплекс, бассейны, библиотека и многое другое.