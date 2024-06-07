Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская поздравила соцработников с праздником

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила с профессиональным праздником социальных работников Подмосковья. Она отметила, что людям этой профессии присущи отзывчивость, душевная щедрость и ответственность.

«В сегодняшних реалиях социальный работник — профессия очень сложная, многогранная и нужная. Социальный работник должен быть и педагогом, и тренером, и медработником, и IT-специалистом. В связи с общемировой тенденцией старения населения служба социальной поддержки очень востребована и ее необходимость будет возрастать», — отметила Фаевская.

Омбудсмен поблагодарил специалистов за чуткость и профессионализм, доброту и умение оказать поддержку. Ирина Фаевская пожелала соцработникам крепкого здоровья, удачи и реализации всех намеченных планов.

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