Подмосковный омбудсмен Фаевская проверила пункт размещения беженцев в Подольске

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и аппарата федерального омбудсмена Татьяны Москальковой посетили Подольск 18 марта. Делегация побывала в пункте временного размещения жителей ДНР, ЛНР и Курской области.

В рамках визита в ПВР, который находится в детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта», омбудсмен пообщалась со всеми желающими.

«Первое, что они отметили, это то, что с нетерпением ждут 1 июня, когда будет открыта новая дорога и запустят рейсовый автобус. В настоящее время функционирует только школьный автобус, который возит детей в школу и обратно», — обратила внимание Ирина Фаевская.

Взрослым людям приходится самостоятельно добираться до мест работы в Подольске.

С письменными обращениями к омбудсмену обратились жители с детьми-инвалидами. Она пообещала помочь им.

«Видно, что администрация пункта временного размещения, муниципальные власти и уполномоченные по правам человека предоставляют необходимую поддержку людям, проживающим в ПВР», — обратила внимание советник по правовым вопросам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Юлдуз Ишназарова.

В центре за минувшие три года помощь получили более 300 человек. Сейчас там расположили свыше 150 жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Курской области.

«Мы стараемся облегчить их жизнь: помогаем с оформлением документов, организуем медицинское сопровождение, создаем условия для общения и досуга», — рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.