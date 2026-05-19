Подмосковный офтальмолог дал советы по выбору солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки весной и летом выполняют не только эстетическую функцию, но и защищают глаза от ультрафиолетового излучения. Офтальмолог Можайской больницы Кристина Газзаева рассказала, как правильно подобрать этот аксессуар.

Многие покупатели до сих пор ориентируются исключительно на внешний вид или известность бренда, упуская из виду главное — реальную степень защиты.

«Особенно уязвимы люди со светлыми глазами, поскольку в их сетчатке меньше меланина, отвечающего за защиту от световых повреждений. При выборе очков важно обращать внимание не только на степень затемнения, но и на цвет линз. Наиболее безопасными и комфортными для глаз считаются коричневые и зеленые линзы — они лучше всего фильтруют вредные лучи, не искажают цвета и повышают контрастность», — пояснила Кристина Газзаева.

Стекла голубого, желтого или розового цвета справляются с защитой хуже. Врач отметила, что уровень блокировки ультрафиолета указывают в маркировке очков, поэтому перед покупкой необходимо изучить эти сведения с особой тщательностью.

Не менее значимым критерием выступает материал изготовления линз. Классические стеклянные модели дают отличную картинку, но при этом отличаются весом и хрупкостью. Современные пластиковые варианты из поликарбоната или полиуретана значительно легче, прочнее и зачастую обеспечивают даже более надежное экранирование от ультрафиолета.

Практичным дополнением служат специальные покрытия — антибликовое или антистатическое, — которые делают ежедневное использование очков комфортнее и безопаснее.