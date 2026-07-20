Подмосковный невролог Святная назвала сенсорную депривацию угрозой для мозга

Нарушения слуха и зрения могут влиять не только на работу органов чувств, но и на состояние головного мозга. Об этом напомнила врач-невролог поликлиники № 5 Мытищинской больницы Екатерина Святная, объяснив, что органы чувств и мозг работают как единая система.

Мозг постоянно получает информацию из окружающего мира, а сенсорные сигналы помогают поддерживать активность нейронных связей. Если из-за ухудшения слуха или зрения поток таких сигналов снижается, возникает так называемая сенсорная депривация.

В краткосрочной перспективе она может использоваться для расслабления, однако длительный дефицит внешних стимулов способен привести к ухудшению памяти, снижению концентрации, нарушению мышления и ослаблению когнитивных функций.