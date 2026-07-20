Подмосковный невролог Святная назвала сенсорную депривацию угрозой для мозга
Нарушения слуха и зрения могут влиять не только на работу органов чувств, но и на состояние головного мозга. Об этом напомнила врач-невролог поликлиники № 5 Мытищинской больницы Екатерина Святная, объяснив, что органы чувств и мозг работают как единая система.
Мозг постоянно получает информацию из окружающего мира, а сенсорные сигналы помогают поддерживать активность нейронных связей. Если из-за ухудшения слуха или зрения поток таких сигналов снижается, возникает так называемая сенсорная депривация.
В краткосрочной перспективе она может использоваться для расслабления, однако длительный дефицит внешних стимулов способен привести к ухудшению памяти, снижению концентрации, нарушению мышления и ослаблению когнитивных функций.
В то же время неконтролируемая длительная сенсорная депривация часто приводит к негативным последствиям. Без постоянной «тренировки» нейронные связи постепенно начинают ослабевать. Получая мало стимулов, мозг вынужден тратить больше ресурсов на их обработку, а это истощает возможности для других задач. Дефицит стимулов может проявляться в ухудшении памяти, сложностях с мышлением, снижением способности последовательно решать задачи.
Екатерина Святная
Также есть риск структурных изменений, а у людей старшего возраста долгая сенсорная депривация способна ускорить прогрессирование когнитивных нарушений и повысить риск развития деменции.
Вовремя выявленные нарушения зрения и слуха, грамотно подобранная терапия, использование очков и слуховых аппаратов снижают нагрузку на мозг и позволяют компенсировать утраченные функции
Врач рекомендует не откладывать обращение к специалистам при первых признаках ухудшения зрения или слуха. В Мытищинской больнице для раннего выявления офтальмологических нарушений работают кабинеты доврачебной проверки зрения в поликлиниках № 2, № 5 и № 6.