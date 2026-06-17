Подмосковный невролог Ирина Ристич объяснила задержку речи у детей из-за гаджетов

Неврологи Научно-исследовательного клиничествого института детства напомнили о влиянии смартфонов на развитие речи и интеллекта у детей. Родителей призвали больше общаться с ребенком и заниматься полезными занятиями.

Многие родители включают маленьким детям мультфильмы, чтобы заняться домашними делами. Это может привести к серьезным последствиям.

Увлечение гаджетами у детей до трех лет — одна из причин задержки развития речи. Смотря в экран, ребенок остается пассивным слушателем. Мозг не напрягается, чтобы вступить в диалог и повторять звуки.

«До трех лет мозг ребенка развивается через сенсорный опыт: малыш должен потрогать предмет, лизнуть его, бросить, услышать звук падения. Только так формируются нейронные связи. Экран планшета плоский и гладкий, он дает лишь зрительную и слуховую перегрузку при полном отсутствии тактильного опыта», — отметила врач-невролог отделения медицинской реабилитации НИКИ детства Ирина Ристич.

В результате дети уже в три года умеют включать нужно приложение в телефоне, но почти не разговаривают, не могут построить даже простого предложения.

«Разговаривайте с детьми, читайте сказки, пойте песни, играйте в пальчиковые игры — это единственно правильный путь для гармоничного развития ребенка», — сказал специалист.

Важно заниматься с детьми развитием мелкой моторики: лепкой, собиранием паззлов, перебиранием крупы. Следует подавать собственный пример детям и откладывать телефон дома.