Подмосковный нарколог Виталий Холдин рассказал о вреде вейпов и кальянов

В России проходит Неделя профилактики онкологических заболеваний. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что сигареты, вейпы и кальяны способны привести к развитию рака.

По словам врача, новые устройства не менее вредны для здоровья, чем обычные табачные изделия.

«Кроме этого, курение кальяна, как и электронных сигарет, повышает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, хронических бронхитов», — добавил Холдин.

По его словам, некоторые молодые люди считают, что вода в колбе кальяна задерживает вредные вещества, но в действительности она не имеет очищающей функции и предназначена исключительно для охлаждения пара.

Нарколог призвал отказаться от курения для сохранения здоровья.