Подмосковный нарколог Виталий Холдин рассказал о вреде курения вейпов

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Симптомы, схожие с клинической картиной COVID-19, начали фиксировать врачи у курильщиков электронных сигарет. Эксперты считают, что это может быть признаком нового заболевания, связанного с курением вейпов.

Как пояснил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, среди заболеваний, вызываемых вейпами, выделяется липоидная пневмония, которая проявляется схожими с COVID-19 симптомами. Это заболевание связано с накоплением масляных компонентов от электронных сигарет в легких.

Пациенты могут испытывать слабость, повышенную температуру, кашель и одышку, что зачастую приводит к необходимости реанимации и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, а в тяжелых случаях — к летальному исходу. Также курение вейпов может повлечь за собой не только легочные патологии, но и онкологические заболевания.

При этом специалист отметил, что вейпы не являются эффективным средством для отказа от курения, несмотря на распространенное мнение. Наоборот, многие курильщики, перейдя на электронные сигареты, начинают сочетать их с обычными. Это приводит к повышенному поступлению никотина в организм.

Виталий Холдин подчеркнул, что в филиалах областного клинического наркодиспансера любой житель Подмосковья может получить квалифицированную помощь в отказе от курения.

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dpa

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