Подмосковный нарколог Виталий Холдин объяснил опасность употребления алкоголя

Регулярное употребление алкоголя оказывает значительное влияние на характер, предпочтения и поведение человека. В результате злоупотребления он может кардинально измениться, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он отметил, что алкоголь в первую очередь воздействует на мозг и существенно меняет личность. На фоне алкогольной зависимости желание выпить становится настолько сильным, что справиться с ним часто невозможно, что указывает на деградацию личности.

При этом алкоголики не осознают своей болезни и неспособны удерживаться от спиртного, в результате чего происходит выраженная деформация личности. Подобные изменения наблюдаются у всех людей с алкоголизмом. Они начинают проявлять безразличие к своей судьбе, здоровью и повседневным делам.

«Ему становится свойственно безразличие к близким, что самое страшное, а также ко всему, кроме алкоголя», — добавил Холдин.

Специалист указал, что, если не начать лечение алкогольной зависимости вовремя, это может привести к потере работы, семьи и социальных связей. Он подчеркнул важность отказа от курения и алкоголя, а также соблюдения простых правил здорового образа жизни для сохранения психического здоровья.

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