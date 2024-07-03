Подмосковный нарколог Виталий Холдин объяснил опасность алкоголя в жару

Синоптики прогнозируют стабильно высокие температуры на предстоящей недели в Московской области. Именно поэтому важно помнить, почему употребление алкоголя в жару может привести к печальным последствиям.

Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин подчеркнул, что в период жары организму тяжело, поскольку увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а потеря жидкости происходит интенсивнее. Он отметил, что уже небольшие порции алкоголя в таких условиях могут вызвать опьянение быстрее, что усиливает состояние обезвоживания.

«Когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции, увеличивается вероятность получения теплового удара», — указал специалист.

Помимо этого, истощение организма может быть опасным тем, что увеличивает вероятность образования тромбов из-за увеличения вязкости крови. Холдин подчеркнул, что людям часто бывает сложно отличить перегрев организма от состояния опьянения, что мешает им своевременно принимать необходимые меры и обращаться за помощью.

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