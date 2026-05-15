Подмосковный нарколог развеял миф о способности алкоголя снизить давление

Миф о том, что спиртное способно снизить давление, давно передают в обществе из уст в уста. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что эта теория не соответствует действительности.

По словам врача алкоголь не снижает давление, а повышает его.

«Несмотря на то, что сразу после употребления спиртного происходит кратковременное расширение сосудов, в дальнейшем начинается учащенное сердцебиение и сосуды резко сужаются. Алкоголь также провоцирует задержку жидкости в организме, увеличивает общий объем крови и создает дополнительную нагрузку на сердце», — пояснил Виталий Холдин.

Он добавил, что даже небольшие дозы спиртного, которые человек принимает регулярно, заставляет давление оставаться повышенным в течение нескольких дней.

Более того, при гипертонии употребление алкоголя может стать причиной криза, инфаркта или инсульта.