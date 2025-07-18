Подмосковный нарколог рассказал о взаимосвязи алкоголя и половых инфекций

Из-за алкоголя люди чаще подвергают себя риску заразиться серьезными половыми инфекциями, такими как ВИЧ, гепатит и сифилис. Об этом рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.

«Употребляя алкоголь, человек может забыть об использовании методов защиты. Кроме этого, употребление алкоголя негативно влияет на иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям, а это приводит к длительному течению заболеваний и развитию тяжелых осложнений», — отметил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Для лечения половых инфекций используют антибиотики, а алкоголь снижает их действие и усиливает побочные эффекты. Из-за этого выздоровление оттягивается, а болезнь продолжает развиваться.

В связи с этим граждан призывают вести здоровый образ жизни, избегать спиртного и относиться к половым связям ответственно.