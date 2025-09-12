Подмосковный нарколог рассказал о влиянии алкоголя на продолжительность жизни

Спиртное является фактором риска развития многих заболеваний — от сердечно-сосудистых до психологических. В неделю отказа от алкоголя специалист Московского областного наркодиспансера рассказал, как употребление подобных напитков влияет на продолжительность жизни.

«Согласно последним исследованиям, отказ всего от одного литра алкоголя в течение года продлевает жизнь российского мужчины в среднем на 1,5 месяца, а женщины — на 1,8 месяца», — отметил заместитель главного врача по диспансерно-поликлинический работе Александр Сааков.

Происходит это из-за снижения нагрузки на организм. Также можно заметить улучшение самочувствия, нормализацию сна, повышения работоспособности и настроения.

Помимо этого, на продолжительность жизни влияет питание: оно должно быть богато овощами, фруктами и белком. Телу человека необходима регулярная физическая нагрузка и полноценный сон. Немаловажным является умение справляться со стрессом, быть счастливыми и поддерживать социальные связи.

Сааков добавил, что также нужно не забывать проходить медобследования. Они помогают предотвратить развитие тяжелых и хронических заболеваний.