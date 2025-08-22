Подмосковный нарколог рассказал о процессах в организме при отказе от алкоголя

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере объяснили, какие изменения происходят в организме после отказа от алкоголя. Специалисты отмечают, что отказ от спиртного положительно влияет на здоровье: исчезает усталость, появляется энергия, налаживаются сон и аппетит.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава Московской области, психиатра-нарколога Виталия Холдина, постепенно восстанавливается работа печени и сердца, снижается риск гипертонии, инсульта и инфаркта. Улучшается состояние кожи, волос и ногтей, укрепляется иммунитет и нормализуется обмен веществ. Также снижается нагрузка на нервную систему, повышается устойчивость к стрессу и улучшается настроение.

Он добавил, что положительные изменения начинают проявляться уже через несколько часов — организм очищается от продуктов распада алкоголя, улучшается общее самочувствие. В течение недели нормализуется сон, появляется аппетит, лучше работает желудочно-кишечный тракт. Через месяц заметно повышается концентрация внимания и памяти, снижается уровень тревожности.