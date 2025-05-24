Подмосковный нарколог предупредил об опасности алкогольных напитков в жару

В Подмосковье почти наступило лето. Многие жители региона уже вовсю работают на дачах и проводят много времени на улице, а чтобы освежиться — пьют прохладительные напитки с содержанием алкоголя. О том, почему спиртное может быть опасно в жару, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.

«Во-первых, в жару организм теряет больше жидкости, а это повышает концентрацию алкоголя в крови. Во-вторых, алкоголь и жаркая погода в совокупности негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, алкоголь нарушает терморегуляцию в организме, повышая риски солнечных ударов и ожогов», — подчеркнул заместитель главного врача по диспансерно-поликлинической работе Александр Сааков.

Также специалист отметил, что в жару даже здоровый организм труднее выводит алкоголь. Из-за этого и малые порции спиртного могут привести к выраженному опьянению.