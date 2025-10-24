Подмосковный нарколог предупредил о негативном влиянии алкоголя на настроение

Осень может сопровождаться снижением настроения, ощущением усталости и апатией. Часто облегчить свое состояние люди пытаются алкоголем, однако спиртное способно лишь усугубить симптомы депрессии и тревожности. Об этом предупреждают специалисты Московского областного наркодиспансера.

Алкоголь может притупить неприятные ощущения от стресса и усталости, но не помогут с ними справиться.

«Дело в том, что спиртные напитки являются угнетающими активность головного мозга, и после первоначального расслабления наступает обратный процесс: повышается уровень кортизола — гормона стресса, нарушается структура сна. Все это провоцирует усиление плохого настроения, раздражительность, беспокойство», — отметил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По его словам, почти четверть зависимых от алкоголя страдают депрессивными расстройствами. Вредная привычка создает порочный круг, из которого потом человек с психологическими проблемами не может выбраться.

Чтобы справиться с затяжной осенней хандрой, гражданам рекомендуют употреблять больше фруктов и овощей, а также не забывать про физическую активность.