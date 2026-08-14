Подмосковный нарколог Холдин развеял миф о пользе вина для сердца и сосудов

Употребление красного вина нельзя считать способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Распространенное мнение о защитных свойствах напитка не имеет достаточных оснований.

«Сторонники теории ссылаются на полифенолы в составе вина: у этих веществ действительно есть антиоксидантные свойства. Однако их концентрация в напитке ничтожно мала — чтобы получить хоть какой‑то эффект, пришлось бы выпить смертельно опасную дозу алкоголя. Истоки мифа часто связывают с „французским парадоксом“: в прошлом низкую заболеваемость сердечно‑сосудистыми болезнями во Франции пытались объяснить любовью к красному вину», — отметил Виталий Холдин.

Впоследствии, однако, ученые выяснили, что дело вовсе не в напитке, а в сочетании корректного питания и физической активности.

«К тому же кратковременный „сосудорасширяющий“ эффект от спиртного — лишь временное расслабление сосудов, за которым следуют механизмы, вредящие системе кровообращения», — добавил нарколог.

Врач напомнил, что безопасной дозы спиртного не существует. Токсическое воздействие этанола создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.