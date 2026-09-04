Закладывание здоровых семейных ритуалов с ранних лет дает ребенку надежный инструмент для управления стрессом, исключая потребность в искусственных стимуляторах. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Ребенок, который с детства умеет справляться со стрессом здоровыми способами, будет нуждаться в химической стимуляции меньше.

«Важно позволять ребенку испытывать и проговаривать негативные эмоции — гнев, усталость, грусть, тревогу, а не пытаться их подавлять. Еще одна полезная привычка — совместная физическая активность. Движение помогает снижать напряжение и получать положительные эмоции без искусственных стимуляторов. Не менее важен и режим сна и бодрствования — он создает необходимую для нервной системы опору», — отметил Виталий Холдин.

Врач подчеркнул критическую роль личного примера родителей. Дети копируют поведение взрослых, поэтому необходимо демонстрировать, что досуг возможен без алкоголя. Он также предостерег от покупки «детского шампанского».

«Если с ранних лет ребенок видит на семейном столе алкоголь и получает напитки, стилизованные под взрослые, в будущем родителям будет сложнее объяснить ему, почему употребление алкоголя может быть опасным. Поэтому здоровые семейные традиции лучше формировать с самого детства», — добавил нарколог.

На фоне проходящей в регионе Недели продвижения здорового образа жизни среди детей специалисты напоминают: навыки саморегуляции, полученные в семье, становятся фундаментом заботы о здоровье во взрослой жизни и служат главной защитой от зависимостей.