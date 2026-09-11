Подмосковный нарколог Холдин: алкоголь во время застолий лучше заменять морсом

Употребление алкоголя крайне негативно влияет на весь организм человека, поэтому его следует минимизировать. Об эффективных методиках самоконтроля рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Безопасных доз алкоголя не существует, поэтому оптимальным решением является полный отказ от него.

«Не держите алкогольные напитки дома — это самый надежный способ избежать внезапного срыва. На праздничный стол можно поставить морс, соки, безалкогольные коктейли. Если у вас уже сформирован ритуал и вы не можете расслабиться после рабочего дня без бокала вина, стоит постепенно заменить эту привычку на другую: прогулку, тренировку или дыхательные упражнения», — рассказал Виталий Холдин.

Значительное влияние оказывает социальное окружение. Специалист рекомендует дистанцироваться от компаний, где принято выпивать, и искать единомышленников в спорте, творчестве или путешествиях.

«Сократить употребление алкоголя поможет ведение дневника. Для этого можно записывать ситуации, эмоции или компании, в которых появляется желание выпить. Старайтесь избегать таких триггеров или заранее планируйте реакцию и свой отказ от алкоголя», — добавил Виталий Холдин.

Сейчас в регионе проходит тематическая неделя, направленная на снижение потребления алкоголя и предотвращение связанной с ним смертности.