Подмосковный музей победил на международном конкурсе в сфере туризма

В Москве прошла церемония награждения победителей VII Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PRОбренд-2025». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в этом году впервые на одной площадке встретились представители туриндустрии, сферы гостеприимства и искусства.

На конкурс поступило 287 заявок из России и других стран, включая Сербию. По итогам оценки экспертов, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» стал победителем сразу в двух номинациях. В специальной номинации, посвященной Году защитника Отечества, музей получил награду за создание реплики чайного сервиза «Военное небо». В категории «Брендированная сувенирная продукция» учреждение отметили за линейку сувениров к выставке «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви».

Третье место в этой же номинации занял Серпуховский историко-художественный музей с коллекцией сувениров к выставке «Фабрика авангарда. Выкройка нового мира». Конкурс «PRОбренд» уже семь лет объединяет регионы и страны, создавая площадку для обмена опытом, идей и совместных проектов, направленных на развитие туризма и сохранение культурных традиций России.