Подмосковный мясокомбинат создал свыше 100 рабочих мест после модернизации

Агропромышленные предприятия Подмосковья наращивают выпуск продукции благодаря новым мощностям. В прошлом году «Мясокомбинат Клинский» ввел в работу цех мясной нарезки. Он позволил создать более 100 рабочих мест.

С момента запуска объем изделий в нарезке вырос вдвое — до шести тысяч тонн в год.

Сейчас комбинат расширяет мощности производства сосисок, чтобы нарастить их выпуск почти на треть. В 2027 году инвестиции в модернизацию проекта достигнут 2,8 миллиарда рублей, прибавится еще 160 вакантных мест.

Как уточняют в подмосковном Минсельхозпроде, регион занимает второе место в России по выпуску колбасных изделий. Общий объем производства региональных заводов в 2025 году составит почти 293 тысячи тонн.

Вклад средств в развитие технологий и расширение мощностей обозначает важную позицию Московской области в отрасли. Помимо того, благодаря расширению производства появляются новые возможности для специалистов и еще больше качественных продуктов для потребителей.