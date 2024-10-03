Подмосковный Минстрой получил 208 обращений жителей в сентябре

Подмосковный Минстрой принял 208 обращений жителей в сентябре. Большинство из них касались переселения из аварийного жилья.

Как рассказали в министерстве, жители оставили 153 обращения о расселении аварийных домов, 16 — о строительстве социальных объектов и 39 — по другим тематикам.

«Все ответы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства и заявители получили ответы в установленные сроки», — уточнили в ведомстве.

Всего с января министерство получило 1,7 тысячи обращений жителей, большинство из которых были связаны с расселением аварийных домов.

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