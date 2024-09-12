Подмосковный Мининвест проведет обучение о создании проектов с государственным участием

Подмосковный Мининвест проведет обучение для государственных гражданских слушателей правительства региона и представителей местных администраций по программе «Государственно-частное партнерство в управлении городским хозяйством: от идеи до заключения». Оно пройдет с 11 сентября по 30 октября.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, государственно-частное партнерство — это важный инструмент для социально-экономического развития. Сейчас в регионе подписано 48 таких соглашений на общую сумму почти 400 миллиардов рублей.

«Каждое соглашение — это огромный объем работы со стороны всех участников: инвестора, правительства, муниципалитетов и так далее. Поэтому важно, чтобы вопросами ГЧП на местах занимались подготовленные специалисты. Наша образовательная программа позволит госслужащим получить необходимую квалификацию в вопросах ГЧП, что повысит эффективность работы региона в целом по этому направлению», — отметила она.

Для участников программы подготовили три модуля. Они включат в себя все этапы подготовки инвестпроектов с государственным участием. Команды подготовят собственные проекты и представят их перед финансирующими организациями.

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