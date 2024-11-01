Подмосковный мемориальный центр напомнил о доступных услугах

Специалисты Центра мемориальных услуг Подмосковья напомнили о доступности выездных консультаций. Жители могут задать вопросы, связанные с разрешением на установку надмогильных сооружений, ограждений, получением удостоверений и не только.
Наибольшее количество консультаций сотрудники Центра мемориальных услуг провели в Клину, Химках, Балашихе и Чехове.
В ведомстве напомнили, что с 1 ноября по 31 марта на кладбищах начинается зимний период. По закону в это время нельзя устанавливать или менять памятники, ограды на могилах.
Узнать, когда пройдут новые консультации сотрудников центра, можно на официальном сайте учреждения.
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