Подмосковный медколледж принял еще 8,5 тысячи заявок на поступление

Московский областной медколледж открыл приемную кампанию 20 июня. За это время документы подали более 8,5 тысячи абитуриентов. Это на тысячу больше, чем за такой же период прошлого года.

Подать документы на поступление можно как лично, так и дистанционно через «Госуслуги».

Как сообщили в региональном Минздраве, в этом году увеличил количество бюджетных мест на 200.

«Приемная кампания продлится до 10–15 августа в зависимости от специальности подготовки и формы обучения», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В колледже проводят обучение по направлениям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Стоматологическое дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация». Студенты также могут заключить целевой договор с возможность трудоустройства после выпуска.