Подмосковный марафон педагогических достижений стартовал в Воскресенске

Марафон педагогических достижений стартовал в Московской области в первой декаде декабря. Победители региональных и федеральных конкурсов встретились в детском саду «Мечта» в Воскресенске, чтобы поделиться своими наработками.

В дошкольном отделении Москворецкой гимназии «Мечта» собрались лауреаты и победители конкурсов педагогического мастерства из Коломны, Балашихи, Луховиц, Раменского, Жуковского, Истры и Воскресенска. Они представили опыт преподавания по различным направлениям. Для учителей организовали выставку методических пособий, игрового и инновационного оборудования.

Участников поприветствовал заместитель главы Воскресенска Ольга Коротеева, начальник управления образования Ирма Письменная и заместитель директора Московского областного центра дошкольного образования Вероника Сорокина.

Детский сад «Мечта» выбрали, потому что дошкольное учреждение стало площадкой по реализации регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада». Мероприятие провели в рамках деятельности регионального Клуба «Воспитатель Подмосковья» областного центра дошкольного образования.

Городской округ Воскресенск представили три педагога — победителей областных конкурсов в 2024 году. Ими стали Светлана Сковова — учитель-логопед дошкольного отделения «Белочка» лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова, Валентина Бабанова — воспитатель детского сада «Ягодка» и Татьяна Логунова — учитель-дефектолог детского сада «Мечта» Москворецкой гимназии.

Марафон педагогических достижений направлен на совершенствование дошкольного образования. На мероприятии собрали лучшие практики.

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