Подмосковный лыжник выиграл 2 медали на Кубке России по прыжкам с трамплина

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

В Уфе с 23 по 24 декабря прошли шестой и седьмой этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Представитель Подмосковья Данила Букин выиграл на соревнованиях две медали.

На шестом этапе мужских соревнований в дисциплине «трамплин К-90» спортсмен занял третье место, набрав 127,5 балла. Его опередили представители Нижегородской области.

В этой же дисциплине на седьмом этапе Данила Букин вновь выиграл бронзу. Первую и вторую ступень пьедестала в этих состязаниях заняли те же участники.

Соревнования по прыжкам с трамплина провели в Республике Башкортостан в рамках реализации целей федеральной программы «Спорт России».