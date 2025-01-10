Подмосковный лыжник Арсений Поздеев стал призером международных соревнований

Лыжник Арсений Поздеев из Московской области занял третье место в классической гонке на 15 километров на Российско-китайских молодежных зимних играх. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Поздеев преодолел дистанцию за 47 минут 24,5 секунды, уступив победителю соревнований Андрею Сахарову минуту 34,8 секунды.

«Эмоции классные, первая медаль в сезоне, тем более на международных соревнованиях. Это очень приятно. Но все еще впереди, набираю форму дальше и буду бороться за золотые медали», — прокомментировал Поздеев.

Напомним, международные соревнования пройдут в девяти олимпийских видах спорта: прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. Участниками турнира станут 220 атлетов. Российско-китайские зимние игры завершатся 14 января.