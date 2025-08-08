Подмосковный легкоатлет выиграл золотую медаль на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по легкой атлетике проходят в Казани с 7 по 10 августа. В первый день соревнований спортсмен из Подмосковья Владимир Никитин выиграл забег на пять тысяч метров.

В пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона отметили, что атлет продемонстрировал впечатляющий результат — 13 минут 36,63 секунды. Он оставил позади соперников из Санкт-Петербурга и Свердловской области.

Соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

На турнире разыграют 44 комплекта медалей, в том числе в 42 олимпийских дисциплинах.

За право стать лучшими борются около 700 сильнейших легкоатлетов, представляющих 70 регионов страны.