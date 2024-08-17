Подмосковный легкоатлет Иван Афонин завоевал бронзу на чемпионате России

Спортсмен из Московской области завоевал первую медаль в копилку региона на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.

Иван Афонин, воспитанник тренера Николая Чемерисова, занял третье место в беге на 100 метров. Эта бронзовая медаль стала первой в достижениях подмосковных легкоатлетов на важнейшем турнире страны. Кроме того, на дистанции Афонин установил личный рекорд, преодолев 100 метров за 10,45 секунды.

В состав сборной Подмосковья входят 46 атлетов. На протяжении четырех дней соревнований более 800 спортсменов из 70 регионов страны будут бороться за 46 комплектов медалей.

Среди участников турнира — олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Они выступают на соревнованиях от Подмосковья.

Участники соревнуются в различных дисциплинах, включая бег на разные дистанции, бег с барьерами, прыжки в высоту и с шестом, метание копья и молота, а также эстафету 4×100.

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