Подмосковный квартет биатлонисток выиграл бронзу на чемпионате России

Подмосковные спортсменки завоевали бронзу на чемпионате России по биатлону. Квартет пришел к финишу третьим в женской эстафете 4×6 километров, сообщили в Минспорте региона.

В старте участвовали Анастасия Зырянова, Анастасия Зенова, Анастасия Халили и Кристина Резцова. Первое место заняла команда из Свердловской области, а серебро досталось биатлонисткам из ХМАО.

В ведомстве напомнили, что в индивидуальной гонке на соревнованиях вторым стал представитель региона Денис Иродов. Он уступил победителю 44,1 секунды при одном промахе на четырех огневых рубежах.

Подмосковный биатлонист Карим Халили занял третье место в индивидуальной гонке с разрывом в 52,4 секунды и тремя промахами, а также второе место в спринте на 10 километров с одним промахом, финишировав позже на 2,4 секунды.

Чемпионат России по летнему биатлону проводится в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».