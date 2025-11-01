Подмосковный КПО «Нева» поделился опытом с делегацией из Калмыкии

На комплексе по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске прошла рабочая встреча с делегацией из Республики Калмыкия. В состав группы вошли представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, а также специалисты предприятия «Специализированное автомобильное хозяйство».

Визит позволил изучить современные технологии обращения с отходами, которые в дальнейшем планируют внедрить в Калмыкии при создании собственной системы переработки. Гости ознакомились с работой комплекса и осмотрели все производственные участки.

В Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору Подмоскоья уточнили, что КПО «Нева» соответствует самым высоким международным стандартам и отличается рекордным уровнем автоматизации — 83%, что является одним из лучших показателей в отрасли. На полигоны отправляют менее половины отходов, и это только инертные фракции, не подлежащие переработке. Такой подход способствует сокращению объемов захоронения мусора и полностью соответствует задачам национального проекта «Экологическое благополучие».