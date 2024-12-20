Подмосковный конькобежец выиграл серебро на чемпионате России

Подмосковный конькобежец Даниил Алдошкин выиграл серебро на чемпионате России. Соревнования проходят в Коломне с 18 по 22 декабря.

Спортсмен выиграл серебро на дистанции пять километров среди мужчин. Его обогнал соперник из Красноярского края. На третью ступень пьедестала встал конькобежец из Москвы.

«Атмосфера очень приятная, настрой на чемпионат боевой. Прошел только первый день. К сожалению, или к счастью получилось занять только второе место. Боролся как мог, продолжаем работать дальше. Впереди еще четыре дистанции. Поэтому, надеюсь порадовать», – поделился Даниил Алдошкин.

Всего в ходе соревнований разыграют 16 комплектов медалей. В турнире участвуют 100 человек, а Подмосковье представляют 17 спортсменов.