Подмосковный кондитер стал финалистом всероссийских конкурсов

Кондитер из Раменского Анна Старостина вышла в финал сразу двух всероссийских конкурсов благодаря своему бренду авторских ирисок. Ее продукция, созданная на основе локальных традиций Подмосковья, получила признание экспертов и стала примером того, как небольшое семейное производство может превратиться в успешный креативный бизнес.

В рамках всероссийского конкурса «Туристический сувенир» бренд раменского кондитера вошел в число финалистов в номинации «Гастрономический сувенир». Чтобы попасть в заключительный этап, проект успешно прошел отбор среди более чем 300 заявок из разных регионов страны. Финал конкурса состоится 26–27 июля в Коломне в рамках международного туристического форума «Пора путешествовать по Союзному государству».

Еще одним достижением стало участие в финале всероссийского чемпионата для предпринимателей «Кубок креативных бизнес-проектов». При подготовке конкурсной работы Анна Старостина совместно с наставником подробно раскрыла связь рецептуры фирменной ириски с историей и культурными особенностями Раменского.

Развивая производство, предприниматель также уделила внимание совершенствованию внутренних процессов. После внедрения принципов бережливого производства удалось оптимизировать работу предприятия и сократить издержки примерно на 30%.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что в этом году Анна Старостина также стала призером регионального конкурса «Женщины в АПК», заняв третье место в номинации «Суперженщина».