Подмосковный комплекс по переработке отходов поделился опытом с Рязанью

Делегация из Рязанской области приехала в Солнечногорск, чтобы посмотреть, как работает комплекс по переработке отходов «Нева». Цель визита — изучить современные технологии в сфере обращения с отходами и применить этот опыт у себя в регионе.

Гости подробно ознакомились с работой всех участков комплекса. Эти знания помогут им при создании собственной системы по переработке отходов в Рязанской области. КПО «Нева» показал высокую эффективность: 83% всех процессов здесь автоматизированы — это один из лучших показателей в отрасли. Все технологии соответствуют международным стандартам.

Каждая тонна поступающих отходов на 100% проходит сортировку. После переработки 10–15% материала становится вторичным сырьем, 30% превращается в техногрунт, 25% — в альтернативное топливо и менее половины — это отходы, которые отправляют на захоронение.

Такой уровень переработки соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие» и показывает, как современные технологии могут эффективно работать на благо окружающей среде.