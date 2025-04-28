Подмосковный КПО «Нева» в Солнечногорске принял делегацию из Шанхая. Цель визита — обмен опытом между Россией и Китаем в области внедрения новых технологий для переработки отходов.
Инициатива «Один пояс, один путь» открывает новые возможности для сотрудничества между странами в сфере устойчивого развития и экономики замкнутого цикла. Она направлена на развитие транспортной инфраструктуры, создание новых экономических и торговых коридоров и укрепление торговых отношений между Китаем, Центральной Азией, Европой и Африкой.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что визит китайских специалистов на комплекс стал важным шагом в укреплении российско-китайского партнерства в области экологии.
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