Подмосковный КПО «Нева» в Солнечногорске принял делегацию из Шанхая. Цель визита — обмен опытом между Россией и Китаем в области внедрения новых технологий для переработки отходов.

Инициатива «Один пояс, один путь» открывает новые возможности для сотрудничества между странами в сфере устойчивого развития и экономики замкнутого цикла. Она направлена на развитие транспортной инфраструктуры, создание новых экономических и торговых коридоров и укрепление торговых отношений между Китаем, Центральной Азией, Европой и Африкой.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что визит китайских специалистов на комплекс стал важным шагом в укреплении российско-китайского партнерства в области экологии.