Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности на выходные

Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в Московской области на предстоящие выходные. До 3 июня в лесах запрещается разводить костры.

В субботу, 1 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается четвертый класс пожарной опасности, третий класс — в Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах, в Виноградовском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Ступинском и Шатурском — второй класс и в Волоколамском — первый.

Такая же обстановка прогнозируется и 2 июня, а в понедельник, 3 июня, в Истринском и Шатурском лесничествах класс пожарной опасности понизится до первого.

В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует немедленно о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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