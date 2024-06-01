Подмосковный Комлесхоз напомнил жителям о запрете на разведение огня в лесу

В подмосковном Комлесехозе пояснили, что также действуют ограничения на пребывание людей в лесах, в частности нельзя заезжать в лес на своем автомобиле – дороги перекроят шлагбаумами.

Сотрудники МЧС, лесничие и полицейские постоянно патрулирует подмосковные леса, а также ведется усиленный контроль за нарушителями с помощью беспилотных авиационных систем, авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица — от 15 до 60 тысяч рублей, должностные — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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