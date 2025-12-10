Подмосковный колледж вышел в финал международного конкурса управленческих практик

Управленческие команды колледжа «Подмосковье» вышли в финал международного конкурса управленческих практик «Эффективные подходы к управлению современным учреждением образования». Конкурс организован «Академией образования» Республики Беларусь. Финальный этап состоится 18–19 декабря в Минске.

В финал прошли две команды колледжа — «ПРОдвижение» и «Крылья добра». Они представят свои управленческие проекты и публично защитят их перед жюри вместе с другими командами-финалистами.

Организаторы отметили, что конкурс дает участникам возможность показать профессиональные навыки, представить новые подходы к управлению образовательными учреждениями и поделиться успешным опытом с коллегами.

В колледже напомнили, что на дистанционном этапе конкурса подали рекордный объем заявок, участие хотели принять 143 команды из России и Белоруссии. В учебном заведении подчеркнули, что уверены в своих педагогах и рассчитывают на достойное выступление и международное признание.