Подмосковный колледж представил успешные практики воспитания на форуме в Орле

Советник директора подмосковного колледжа «Энергия» Наталья Рига стала участницей Всероссийского окружного форума «Новая философия воспитания», который прошел в Орле. На профессиональном съезде она представила успешные практики работы учреждения.

Педагог поделилась опытом, как учебное заведение занимается развитием студентов и поддерживает поступающих. Также Рига показала результаты работы военно-патриотического объединения, медиацентра и отряда первой доврачебной помощи. Внимание заслужили и успехи колледжа в сотрудничестве со школами и молодежными организациями, а также совместная работа по профориентации.

Эксперты дали советнику директора высокую оценку.

В Минобразования Московской области отметили, что форум «Новая философия воспитания» собрал более тысячи специалистов из 22 регионов России. Его участниками стали советники по воспитанию, координаторы проекта «Навигаторы детства», представители родительских сообществ и ученического актива. Съезд в Орле получился самым массовым из всех окружных по числу участников.

Форум проводился Росдетцентром при поддержке Минпросвещения Российской Федерации.