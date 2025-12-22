Подмосковный колледж победил на международном конкурсе управленческих практик

Команды колледжа «Подмосковье» достойно представили регион на международной арене. Два коллектива стали призерами финала конкурса «Эффективные подходы к управлению современным учреждением образования».

Мероприятие, организованное Академией образования, прошло 18–19 декабря в Минске.

Всего в финале соревновались 30 коллективов. Колледж «Подмосковье» представили команды «ПРОдвижение» и «Крылья добра». По итогам напряженной борьбы оба коллектива вошли в число сильнейших, получив дипломы третьей степени.

В течение двух конкурсных дней участники защищали проекты перед строгим жюри, а также решали сложные практические задачи, демонстрируя не только профессионализм, но и творческий подход. Особенно запомнился этап «Управленческий ералаш», где требовалось быстро адаптироваться к новым условиям, глубоко анализировать ситуации и эффективно взаимодействовать как в устоявшихся коллективах, так и во вновь сформированных группах.

Для участников также провели мастер-классы, посвященные профессиональному развитию и применению современных технологий в управлении образованием.