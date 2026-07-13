Подмосковный колледж «Энергия» продолжает набор абитуриентов на две специальности

Колледж «Энергия» в Московской области продолжает набор абитуриентов на две специальности: «Информационные системы и программирование» и «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Приемная комиссия колледжа открыта с 15 июня. По статистике, наибольшую популярность у абитуриентов имеют две очные программы.

Студенты, выбравшие специальность «Информационные системы и программирование», смогут работать программистами, разработчиками, графическими дизайнерами, администраторами баз данных, аналитиками, тестировщиками и специалистами по программированию промышленных роботов.

«Специалисты по мехатронике и робототехнике сейчас очень востребованы на рынке труда. Роботы все активнее входят в нашу жизнь: они работают на производстве, помогают в медицине, исследуют космос и океан, сортируют посылки и даже выращивают урожай. Чтобы создавать и обслуживать такие системы, нужны специалисты нового типа — инженеры по робототехнике и мехатронике», — отметил Егор Павлиогло, амбассадор «Профессионалитета» и студент второго курса специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

Будущие специалисты получат ключевые навыки работы с CAD-системами и симуляторами, программирования, алгоритмизации, машинного обучения, проектирования и настройки робототехники.

Студенты второго и третьего курсов, являющиеся амбассадорами Федерального проекта «Профессионалитет», активно помогают приемной комиссии. Они проводили дни открытых дверей в течение всего учебного года и теперь подробно рассказывают абитуриентам и их родителям о программах обучения, процессе поступления и знакомят со студенческим кампусом.

Ознакомиться с перечнем специальностей, требованиями к документам и ответами на вопросы о поступлении можно на официальном сайте колледжа «Энергия».