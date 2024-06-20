Подмосковный колледж «Энергия» передал комплекс РЭБ для нужд СВО

Добровольный сбор средств для поддержки военнослужащих четвертого полка дивизии оперативного назначения имени Дзержинского провели в колледже «Энергия». На полученные средства было закуплено оборудование для нужд бойцов СВО.
Так, для военнослужащих приобрели устройство радиоэлектронной борьбы «Модуль База». В торжественной обстановке представители педагогического состава, сотрудники и студенты СП ЦТМ передали новое оборудование представителям четвертого полка оперативного назначения.
Центры сбора гуманитарной помощи #Мывместе функционируют во всех структурных подразделениях колледжа. Педагоги и студенты регулярно организуют сбор гуманитарных средств для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.