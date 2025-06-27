Подмосковный колледж «Энергия» начнет готовить кадры для авиатранспортной отрасли

Подмосковный колледж «Энергия» сделал важный шаг в подготовке кадров для транспортной отрасли, подписав соглашение о стратегическом партнерстве с международным аэропортом Домодедово. Проект, который реализуют в рамках федеральной инициативы «Профессионалитет», откроет новые перспективы для студентов и выпускников учебного заведения.

Соглашение предусматривает комплексное взаимодействие по нескольким ключевым направлениям. Основной акцент сделают на трудоустройстве выпускников как непосредственно в аэропорту, так и в компаниях-партнерах транспортного комплекса.

Особое значение будет иметь практико-ориентированное обучение по наиболее востребованным в отрасли специальностям.

Среди приоритетных направлений подготовки выделяют машиностроение, информационные технологии, пожарную безопасность и защиту в чрезвычайных ситуациях, сестринское дело, техническое обслуживание авиадвигателей и строительство.

Партнерство позволит вывести подготовку специалистов на качественно новый уровень. Студенты получат доступ к современному оборудованию и смогут отрабатывать полученные навыки в реальных производственных условиях.

Важной составляющей сотрудничества станет обмен опытом между преподавателями колледжа и специалистами аэропорта. Это поможет максимально приблизить образовательные программы к актуальным требованиям работодателей.