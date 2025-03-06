Подмосковный клуб «Торнадо» вышел в плей-офф женской хоккейной лиги

Подмосковный клуб «Торнадо» из Подмосковья вышел в плей-офф Женской хоккейной лиги и в четвертьфинале сыграет с командой «Бирюса» из Красноярска. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Первые две игры пройдут в Красноярске: 9 марта в 09:00 и 10 марта в 15:00. Следующий матч проведут в Дмитрове 13 марта в 17:00. Плей-офф продлится до трех побед. Если победитель не определится, дополнительные игры пройдут 14 марта в Дмитрове и, если нужно, 17 марта в Красноярске.

Напомним, в полуфинал уже вышли команды «Агидель» из Уфы и «Динамо-Нева» из Санкт-Петербурга. Клуб «Торнадо» в регулярном чемпионате занял 5-е место, выиграв 26 из 42 матчей. Лига организована в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».