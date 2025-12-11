Подмосковный клуб признали лучшим проектом патриотического воспитания в России

На Всероссийском патриотическом форуме в центре «Россия» объявили победителей Национальной премии «Патриот-2025» Роспатриотцентра. Специальную награду Всероссийского казачьего общества получил Молодежный казачий клуб «Атаман», его признали лучшим проектом 2025 года в сфере патриотического воспитания и развития казачества.

Награду вручили руководителю клуба, кавалеру Ордена Мужества Денису Анищенко. Он отметил, что признание на всероссийском уровне стало важным подтверждением значимости работы клуба. Анищенко подчеркнул, что проект строится на личном примере, сохранении казачьих традиций и системной работе с молодежью, а патриотическое воспитание, по его словам, является основой формирования ответственных граждан.

Клуб «Атаман» — образовательный и воспитательный проект, который помогает подросткам развивать чувство гражданской ответственности, патриотизм и базовые навыки военно-прикладной подготовки. Занятия включают тактическую медицину, огневую и физическую подготовку, строевую подготовку, обучение обращению с оружием, участие в тактических тренингах, экскурсиях, спортивных и патриотических мероприятиях.

«Каждый из вас, кто сегодня поднимется на эту сцену — доказательство простой и великой истины: сила России в ее людях. Мы в шестой раз вручаем эту премию, и за каждым именем в коротком списке — тысячи спасенных от забвения судеб, сотни реализованных молодежных проектов, десятки тысяч детей и подростков, которые благодаря вам увидели, что значит быть патриотом на деле», — отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Проект работает круглый год, а занятия проходят 2–3 раза в неделю. Такая регулярность помогает подросткам укреплять физическую форму, дисциплину и интерес к службе Отечеству.