Подмосковный клуб получил Суперкубок по хоккею на траве | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 09:34 Подмосковный клуб получил Суперкубок по хоккею на траве Федерация хоккея на траве России

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Женская команда «Динамо-Электросталь» выиграла Суперкубок России по хоккею на траве. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В финале подмосковные спортсменки обыграли казанскую команду «Динамо-Ак Барс». Оба гола в основное время оформила Светлана Арусия. Итог игры — 2:1 в пользу Подмосковья. Первый трофей нового сезона уехал в Электросталь.

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Для «Динамо-Электросталь» это уже четвертый подряд Суперкубок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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